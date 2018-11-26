Татарстан намерен развивать туризм с участием National Geographic

КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Татарстан обсудил продвижение туристического потенциала республики с компанией National Geographic и предложил совместные проекты в агропромышленной сфере компании Precision Decisions Ltd, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находится в Лондоне, где обсуждает вопросы развития сотрудничества с представителями деловых кругов.

"Сфера туризма стала главной темой на встрече президента Татарстана со старшим вице-президентом National Geographic Partners по Европе и Африке Аннабел Канвелл. Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан является популярным туристическим центром России, ежегодно принимая более 3 миллионов гостей. В ходе беседы обсуждались возможные направления сотрудничества, в частности, направленные на продвижение туристического потенциала Татарстана на медиаплатформах National Geographic", — говорится в сообщении.

В ходе встречи с руководством компании Precision Decisions Ltd, специализирующейся на инновационных технологиях в сфере сельского хозяйства, Минниханов отметил, что республика ориентируется на лучший мировой опыт в ведении сельского хозяйства, старается использовать на своих полях передовую технику и инновационные технологии. Он пригласил представителей Precision Decisions Ltd в Татарстан и предложил рассмотреть возможность реализации совместных проектов.

Также, по информации пресс-службы, перспективы инвестиционного сотрудничества обсуждались на встрече с руководством United Green Group. Британская инвестиционная группа известна успешными проектами в энергетике, автопромышленности, сфере производства продуктов питания и других направлениях. Минниханов рассказал об инвестиционном потенциале республики, развитии соответствующей инфраструктуры, отметив, что татарстанские промышленные парки – это полностью подготовленные для инвесторов площадки. Стороны договорились о создании рабочих групп для проработки различных вариантов взаимодействия.

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