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Туристы не торопятся покупать путевки на Новый год: спрос на 30% ниже
19:0326.11.2018
02800
Остров Самуй, Таиланд. Архивное фото.
CC0 / terrysamui0 /

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Доля туристов, которые купили тур на Новый год по раннему бронированию, на 30% ниже, чем годом ранее, сообщает Туту.ру.

Велосипедисты в костюмах Санты
© REUTERS / Jose Manuel Ribeiro
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Десятку самых популярных стран, где любители туров проведут новогодние каникулы, возглавили Россия, Таиланд и Вьетнам. Пятерку замкнули ОАЭ и Кипр. Также в рейтинг вошли Доминикана, Индия, Чехия, Испания и Турция. Для сравнения: в прошлом году первую тройку составляли Россия, Индия и Чехия, а Таиланд занимал одиннадцатую позицию. Кроме Таиланда в эти новогодние праздники вырос спрос на туры на Кипр, в Испанию и Турцию.

При этом подешевели только туры по России. Зарубежные направления, которые попали в пятерку, прибавили в цене минимум 20%.

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© Depositphotos / Syda_Productions
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Среди самостоятельных путешественников спрос на поездки в новогодние праздники вырос в среднем на 7,5%. При этом интерес к российским направлениям увеличился почти на 9%, а к зарубежные — на 5,5%.

Самыми популярными российскими городами для встречи Нового года (с вылетом из Москвы) стали: Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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