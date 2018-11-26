МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Доля туристов, которые купили тур на Новый год по раннему бронированию, на 30% ниже, чем годом ранее, сообщает Туту.ру.

Десятку самых популярных стран, где любители туров проведут новогодние каникулы, возглавили Россия, Таиланд и Вьетнам. Пятерку замкнули ОАЭ и Кипр. Также в рейтинг вошли Доминикана, Индия, Чехия, Испания и Турция. Для сравнения: в прошлом году первую тройку составляли Россия, Индия и Чехия, а Таиланд занимал одиннадцатую позицию. Кроме Таиланда в эти новогодние праздники вырос спрос на туры на Кипр, в Испанию и Турцию.

При этом подешевели только туры по России. Зарубежные направления, которые попали в пятерку, прибавили в цене минимум 20%.

Среди самостоятельных путешественников спрос на поездки в новогодние праздники вырос в среднем на 7,5%. При этом интерес к российским направлениям увеличился почти на 9%, а к зарубежные — на 5,5%.

Самыми популярными российскими городами для встречи Нового года (с вылетом из Москвы) стали: Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.