АТОР: продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15%

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек за путевку снизился, сообщает АТОР.
При этом у ряда крупных сетей турагентств доля Сочи в новогодних продажах туров по России выросла еще больше — на 15–20%. Эксперты отмечают, что в абсолютных цифрах турпоток на новогодний период каждый год примерно одинаков, но в этом году происходит существенный прирост организованного турпотока.
"Турист, как и прежде, голосует рублем. И если раньше дешевле было, в частности и на Новый год, в Сочи ехать самостоятельно, то теперь, с увеличением активности на этом направлении российских туроператоров, тенденция поменялась", – говорит Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств.
Этой зимой ряд туроператоров подготовили собственные полетные программы в Сочи, на их базе формируются турпакеты. Это позволяет предлагать клиентам приятные цены. Кроме того, сочинские отельеры не стали заметно повышать тарифы, что также позволяет удерживать цены на путевки.
В предстоящие новогодние каникулы курорты Большого Сочи могут вновь оказаться лидерами по посещаемости в России, прогнозируют туроператоры. Ожидается, что в Сочи приедут около 500 тысяч туристов: 300 тысяч — в горный кластер, остальные — в прибрежный.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.