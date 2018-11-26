АТОР: продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15%

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек за путевку снизился, сообщает АТОР.

При этом у ряда крупных сетей турагентств доля Сочи в новогодних продажах туров по России выросла еще больше — на 15–20%. Эксперты отмечают, что в абсолютных цифрах турпоток на новогодний период каждый год примерно одинаков, но в этом году происходит существенный прирост организованного турпотока.

"Турист, как и прежде, голосует рублем. И если раньше дешевле было, в частности и на Новый год, в Сочи ехать самостоятельно, то теперь, с увеличением активности на этом направлении российских туроператоров, тенденция поменялась", – говорит Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств.

Этой зимой ряд туроператоров подготовили собственные полетные программы в Сочи, на их базе формируются турпакеты. Это позволяет предлагать клиентам приятные цены. Кроме того, сочинские отельеры не стали заметно повышать тарифы, что также позволяет удерживать цены на путевки.

В предстоящие новогодние каникулы курорты Большого Сочи могут вновь оказаться лидерами по посещаемости в России, прогнозируют туроператоры. Ожидается, что в Сочи приедут около 500 тысяч туристов: 300 тысяч — в горный кластер, остальные — в прибрежный.