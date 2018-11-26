Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2018 году вырос на 8,5%

НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию в текущем году вырос на 8,5%, достигнув показателя в 420 тысяч человек, сообщил заместитель министра курортов и туризма региона Ахмат Сумаев.

"За девять месяцев 2018 года в республике отдохнуло 420 тысяч человек, что на 8,5% превышает показатели аналогичного периода 2017 года", — приводит слова Сумаева пресс-служба парламента Кабардино-Балкарии.

Он также отметил, что министерство проводит регулярный мониторинг отзывов об уровне услуг, оказываемых 215 предприятиями, работающими в сфере курортов и туризма.

По словам Сумаева, в туристических зонах региона остро стоит проблема парковки автомобилей, так как мощностей существующих автостоянок недостаточно.

"Поэтому в предстоящий горнолыжный сезон 2018-2019 годов планируется открыть большую охраняемую автостоянку в поселке Эльбрус и запустить автобусы до ближайших горнолыжных трасс, что позволит разгрузить автомобильную дорогу в Приэльбрусье", — добавил заместитель министра.