На турецком направлении начались акции раннего бронирования

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На турецком направлении стартовала акция раннего бронирования. Еще не все отели подключились к ней, тем не менее интерес к отдыху в Турции в будущем сезоне оказался очень велик: россияне торопятся забронировать туры по ценам этого года, сообщает АТОР.

Сейчас для бронирования доступны преимущественно отели Анталийского побережья, но не все, некоторые еще не определились с ценами на номера отдельных категорий. Весь ассортимент предложения на турецком направлении ведущие игроки планируют выставить в течение декабря. У большинства компаний акция продлится до конца марта.

"На данный момент по акции представлены отели Анталийского побережья, список пополняется ежедневно", – сообщила Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью одного из крупных туроператоров.

У ряда компаний сроки окончания акции раннего бронирования на турецком направлении зависят от конкретных отелей. "Нет единой даты окончания акции раннего бронирования: есть отели, у которых она заканчивается в конце февраля, у других – в марте, у некоторых – в апреле", – поясняет Марина Макаркова.

Туроператоры советуют определиться с покупкой путевки в Турцию до весны, поскольку по мере приближения к новому сезону уменьшается размер скидок на проживание и заканчиваются места в самых востребованных отелях.