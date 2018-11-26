РСТ: отмена визового режима с Ямайкой не отразится на турпотоке из России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Отмена визового режима между Российской Федерацией и Ямайкой не повлияет на туристический поток из России в сторону увеличения до тех пор, пока власти страны не начнут информационную кампанию по продвижению туристических возможностей этого направления в России, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон Смит подписали соглашение о взаимной отмене визового режима с 27 ноября 2018 года. Как сообщает пресс-служба российского МИДа, документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Тюрина подтвердила, что единичные туроператоры организуют прямые чартерные рейсы на Ямайку с 2013 года. Она также отметила, что это экзотическое пляжное направление, а в зимний период примерно 80% россиян, которые планируют в этот сезон отпуск, выбирают именно пляжные направления.

"Виза в Ямайку на срок пребывания до 30 дней для россиян и раньше не была нужна. Однако направление это недешевое. Цены на отдых на Ямайке начинаются от 130 тысяч рублей за неделю на двоих в отеле 3 звезды и от 200 тысяч рублей в отеле 5 звезд. Полная отмена виз для россиян, прибывающих на Ямайку, никак не повлияет на туристический поток, так как мало кто из наших соотечественников прилетает туда более чем на 30 дней", — сказала собеседница агентства.

По мнению представителя РСТ, есть три условия для того, чтобы направление как-то развивалось. Это наличие прямого авиаперелета, безвизовый режим и активное продвижение направления в России.

"Наличия первого и второго условия мало для того, чтобы направление развивалось в нашей стране. Сейчас для Ямайки есть и прямой перелет, и безвизовый режим, но совершенно отсутствует информационная составляющая об этом направлении. Если Ямайка хочет, чтобы туда поехали российские туристы, тем более в такой кризисной ситуации на рынке, как сейчас, ей нужно активно представлять свои возможности в России. Отсутствие этого туристического направления в информационном поле очень сдерживает спрос", — прокомментировала ситуацию Тюрина.