МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Глобализация не обошла стороной виноделие: все больше людей по всему миру хотят расширять диапазон вкусов и пробовать новое. О том, что может предложить своим и иностранным потребителям Россия и где искать лучшие отечественные вина и коньяки, — в материале РИА Новости.

Развиваться вместе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Награды Гран-при XXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков © РИА Новости / Михаил Воскресенский Награды Гран-при XXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков

"Если бы мне несколько лет назад сказали, что наше вино получит одну из высших наград международного конкурса, я бы не поверил, — говорит Илья Волошин, винодел из Крыма, чье игристое вино Cock t’est belle получило золотую медаль и Гран-при XXII конкурса вин и спиртных напитков ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. — Нашей винодельне состязаться с такими гигантами, как "Новый Cвет" или "Абрау-Дюрсо", конечно, непросто. Но речи о конкуренции нет — коллеги очень помогают, все хотят развиваться вместе".

Слова о мирном сосуществовании виноделов могли бы остаться красивой фразой, если бы не реакция аудитории на вручение призов: лауреатов конкурса встречали аплодисментами и даже овациями. Илье как молодому виноделу в третьем поколении получать высокие награды пока не совсем привычно, но, как видно, очень приятно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Лев Оганесянц, вице-президент РАН Ирина Донник и обладатель Гран-при Илья Волошин на XXII Международном конкурсе вин и спиртных напитков © РИА Новости / Михаил Воскресенский Директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Лев Оганесянц, вице-президент РАН Ирина Донник и обладатель Гран-при Илья Волошин на XXII Международном конкурсе вин и спиртных напитков

Воодушевленный победой, он рассказывает, что сейчас производство в Крыму переживает настоящий ренессанс, чему способствуют местные традиции.

"Все началось еще с князя Льва Голицына, основоположника местного виноделия, — рассказывает Илья. — Конечно, были перерывы, вызванные политическими потрясениями и войнами: виноделие на общественные катаклизмы реагирует очень остро, но все идет к лучшему, я уверен".

Изменениям способствует не только инициатива виноделов, но и субсидирование виноградарства, объем которого в Крыму, по словам Ильи, примерно в полтора раза выше, чем, например, в Краснодарском крае.

"Меня очень радует Крым, — сказал перед вручением наград Лев Оганесянц, директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. — Один из секретов успеха — в таланте людей, которым за короткий срок удалось поднять качество местного производства до такого высокого уровня. Дайте им виноград, и они сделают классное вино!"

Новость о получении Гран-при престижного конкурса крымскими виноделами быстро дошла до республики, и еще до окончания вручения призов Илья уже начал получать поздравления от друзей — экспертов и виноделов.

"Эта победа очень важна для виноделия Крыма, — убеждена Татьяна Большакова, специалист по эногастрономическому туризму республики. — У нас есть много небольших виноделен, производящих уникальный, штучный продукт, который невозможно получить на массовом производстве. И победа в международных конкурсах — это возможность для потребителя о них узнать".

Татьяна добавляет: для того чтобы попробовать продукцию семейных производств, надо обязательно ехать в Крым. Один из возможных маршрутов для знакомства с виноделием республики — "Винная дорога Крыма", куда входят и крупные производители, и небольшие амбициозные проекты.

"Выпить вина, познакомиться с производством и лично с виноделом — это распространено в Европе и набирает популярность в России", — поясняет эксперт.

Объективная оценка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Александр Панасюк на XXII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков © РИА Новости / Михаил Воскресенский Александр Панасюк на XXII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков

"В нашем конкурсе участвовали образцы, представленные более чем 300 компаниями из 17 стран, чью продукцию можно купить в России", — сообщил Александр Панасюк, замдиректора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член президиума жюри.

Вместе с Александром эксперты из шести стран выбирали лучших виноделов методом слепой дегустации — любимчикам даже при желании было никак не помочь.

Организацию конкурса оценил Жан-Мари Оран, генеральный директор Международной организации винограда и вина OIV, под патронажем которой определяли победителей. В момент награждения господин Оран находился на конгрессе в Уругвае, но записал видеообращение для участников, а также подготовил доклад о развитии виноделия в мире.

"Я был на двух конкурсах ВНИИ и могу честно заявить, что по качеству образцов и квалификации дегустаторов конкурс входит в число 35 престижных международных состязаний виноделов”, — заключил эксперт.

Кроме Cock t’est belle, Гран-при в номинации "Игристые вина" получила также компания "Кубань-Вино" (Краснодарский край). В категории "Виноградные и плодовые" жюри отметило "НПП "Виски России" (Дагестан), среди лучших спиртных напитков названа продукция пяти производителей, в том числе "Кизлярского коньячного завода".

"Сегодня мы удостоились четырех золотых медалей и Гран-при за Российский коньяк категории КС Дагестан, — рассказывает начальник лаборатории завода Морис Куркиев. — Без ложной скромности скажу, что нашу продукцию часто высоко оценивают на международных конкурсах, и это не случайно: ведь именно в Дагестане, где была традиция выдержки водки в дубовых бочках, зарождалось российское коньячное производство".

При этом специалист с гордостью пояснил, что на Кизлярском коньячном заводе до сих пор сохраняется не только преемственность традиций производства, но и семейственность: есть целые династии рабочих, специалистов, и все ценят своего потребителя.

Мировые тенденции

"Я вместе с послами европейских государств был на производстве вина в Абрау-Дюрсо. Как и остальные, впечатлен качеством, — рассказывает советник по вопросам сельского хозяйства представительства ЕС в Российской Федерации Тадас Бриедис, приглашенный на конкурс в качестве гостя. — В Европе в последние годы все больше узнают о российских винах, ими интересуются. Это еще одно доказательство, что виноделие — сфера, не затронутая политическими проблемами".

В этом еще раз можно убедиться, обратив внимание на состав жюри конкурса, куда вошли представители Франции, Болгарии, Армении, Грузии, Белоруссии и России.

Советник ЕС в приветственном слове также сообщил, что, по его наблюдениям, за пять лет в России изменилась культура и производства, и потребления вина: люди начинают открывать для себя продукцию новых стран.

То же отметил в своем докладе и Жан-Мари Оран, по мнению которого глобализация потребления — общемировая тенденция. Об этом говорят и цифры, названные генеральным директором OIV: в 2000 году в мире экспортировалось 60 миллионов гектолитров, а в 2017-м — уже 108 миллионов.

Культура вина

"У нашего виноделия есть хорошие научные школы с большим потенциалом, привлекающие молодежь, — напоминает Ирина Донник, вице-президент РАН, при чьей поддержке проходит конкурс вин и спиртных напитков. — Но надо проводить дополнительную работу по популяризации культуры потребления".

Академик рассказала, что умение оценить спиртной напиток — это часть культуры, но, к сожалению, сейчас у многих потребителей, приходящих в магазин, глаза разбегаются от многообразия, и они часто покупают, выбирая по цене.

С Ириной Донник согласен и Лев Оганесянц: очень многого здесь уже удалось добиться. "Россия быстро адаптировалась: в советское время около 90 процентов людей пили полусладкое и около десяти — сухое, а сейчас ситуация зеркальная — большинство предпочитают сухое, и это очень положительная тенденция", — говорит директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

"Каждое вино, в том числе и отечественное, уникально местом своего происхождения, — замечает замдиректора ВНИИ Александр Панасюк. — И России в этом смысле повезло: мы может производить и удачные сухие вина, и мадеру, и шампанское, и коньяк".