МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Глобализация не обошла стороной виноделие: все больше людей по всему миру хотят расширять диапазон вкусов и пробовать новое. О том, что может предложить своим и иностранным потребителям Россия и где искать лучшие отечественные вина и коньяки, — в материале РИА Новости.
Развиваться вместе
"Если бы мне несколько лет назад сказали, что наше вино получит одну из высших наград международного конкурса, я бы не поверил, — говорит Илья Волошин, винодел из Крыма, чье игристое вино Cock t’est belle получило золотую медаль и Гран-при XXII конкурса вин и спиртных напитков ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. — Нашей винодельне состязаться с такими гигантами, как "Новый Cвет" или "Абрау-Дюрсо", конечно, непросто. Но речи о конкуренции нет — коллеги очень помогают, все хотят развиваться вместе".
Слова о мирном сосуществовании виноделов могли бы остаться красивой фразой, если бы не реакция аудитории на вручение призов: лауреатов конкурса встречали аплодисментами и даже овациями. Илье как молодому виноделу в третьем поколении получать высокие награды пока не совсем привычно, но, как видно, очень приятно.
Воодушевленный победой, он рассказывает, что сейчас производство в Крыму переживает настоящий ренессанс, чему способствуют местные традиции.
"Все началось еще с князя Льва Голицына, основоположника местного виноделия, — рассказывает Илья. — Конечно, были перерывы, вызванные политическими потрясениями и войнами: виноделие на общественные катаклизмы реагирует очень остро, но все идет к лучшему, я уверен".
Изменениям способствует не только инициатива виноделов, но и субсидирование виноградарства, объем которого в Крыму, по словам Ильи, примерно в полтора раза выше, чем, например, в Краснодарском крае.
"Меня очень радует Крым, — сказал перед вручением наград Лев Оганесянц, директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. — Один из секретов успеха — в таланте людей, которым за короткий срок удалось поднять качество местного производства до такого высокого уровня. Дайте им виноград, и они сделают классное вино!"
Новость о получении Гран-при престижного конкурса крымскими виноделами быстро дошла до республики, и еще до окончания вручения призов Илья уже начал получать поздравления от друзей — экспертов и виноделов.
"Эта победа очень важна для виноделия Крыма, — убеждена Татьяна Большакова, специалист по эногастрономическому туризму республики. — У нас есть много небольших виноделен, производящих уникальный, штучный продукт, который невозможно получить на массовом производстве. И победа в международных конкурсах — это возможность для потребителя о них узнать".
Татьяна добавляет: для того чтобы попробовать продукцию семейных производств, надо обязательно ехать в Крым. Один из возможных маршрутов для знакомства с виноделием республики — "Винная дорога Крыма", куда входят и крупные производители, и небольшие амбициозные проекты.
"Выпить вина, познакомиться с производством и лично с виноделом — это распространено в Европе и набирает популярность в России", — поясняет эксперт.
Объективная оценка
"В нашем конкурсе участвовали образцы, представленные более чем 300 компаниями из 17 стран, чью продукцию можно купить в России", — сообщил Александр Панасюк, замдиректора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член президиума жюри.
Вместе с Александром эксперты из шести стран выбирали лучших виноделов методом слепой дегустации — любимчикам даже при желании было никак не помочь.
Организацию конкурса оценил Жан-Мари Оран, генеральный директор Международной организации винограда и вина OIV, под патронажем которой определяли победителей. В момент награждения господин Оран находился на конгрессе в Уругвае, но записал видеообращение для участников, а также подготовил доклад о развитии виноделия в мире.
"Я был на двух конкурсах ВНИИ и могу честно заявить, что по качеству образцов и квалификации дегустаторов конкурс входит в число 35 престижных международных состязаний виноделов”, — заключил эксперт.
Кроме Cock t’est belle, Гран-при в номинации "Игристые вина" получила также компания "Кубань-Вино" (Краснодарский край). В категории "Виноградные и плодовые" жюри отметило "НПП "Виски России" (Дагестан), среди лучших спиртных напитков названа продукция пяти производителей, в том числе "Кизлярского коньячного завода".
"Сегодня мы удостоились четырех золотых медалей и Гран-при за Российский коньяк категории КС Дагестан, — рассказывает начальник лаборатории завода Морис Куркиев. — Без ложной скромности скажу, что нашу продукцию часто высоко оценивают на международных конкурсах, и это не случайно: ведь именно в Дагестане, где была традиция выдержки водки в дубовых бочках, зарождалось российское коньячное производство".
При этом специалист с гордостью пояснил, что на Кизлярском коньячном заводе до сих пор сохраняется не только преемственность традиций производства, но и семейственность: есть целые династии рабочих, специалистов, и все ценят своего потребителя.
Мировые тенденции
"Я вместе с послами европейских государств был на производстве вина в Абрау-Дюрсо. Как и остальные, впечатлен качеством, — рассказывает советник по вопросам сельского хозяйства представительства ЕС в Российской Федерации Тадас Бриедис, приглашенный на конкурс в качестве гостя. — В Европе в последние годы все больше узнают о российских винах, ими интересуются. Это еще одно доказательство, что виноделие — сфера, не затронутая политическими проблемами".
В этом еще раз можно убедиться, обратив внимание на состав жюри конкурса, куда вошли представители Франции, Болгарии, Армении, Грузии, Белоруссии и России.
Советник ЕС в приветственном слове также сообщил, что, по его наблюдениям, за пять лет в России изменилась культура и производства, и потребления вина: люди начинают открывать для себя продукцию новых стран.
То же отметил в своем докладе и Жан-Мари Оран, по мнению которого глобализация потребления — общемировая тенденция. Об этом говорят и цифры, названные генеральным директором OIV: в 2000 году в мире экспортировалось 60 миллионов гектолитров, а в 2017-м — уже 108 миллионов.
Культура вина
"У нашего виноделия есть хорошие научные школы с большим потенциалом, привлекающие молодежь, — напоминает Ирина Донник, вице-президент РАН, при чьей поддержке проходит конкурс вин и спиртных напитков. — Но надо проводить дополнительную работу по популяризации культуры потребления".
Академик рассказала, что умение оценить спиртной напиток — это часть культуры, но, к сожалению, сейчас у многих потребителей, приходящих в магазин, глаза разбегаются от многообразия, и они часто покупают, выбирая по цене.
С Ириной Донник согласен и Лев Оганесянц: очень многого здесь уже удалось добиться. "Россия быстро адаптировалась: в советское время около 90 процентов людей пили полусладкое и около десяти — сухое, а сейчас ситуация зеркальная — большинство предпочитают сухое, и это очень положительная тенденция", — говорит директор ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
"Каждое вино, в том числе и отечественное, уникально местом своего происхождения, — замечает замдиректора ВНИИ Александр Панасюк. — И России в этом смысле повезло: мы может производить и удачные сухие вина, и мадеру, и шампанское, и коньяк".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.