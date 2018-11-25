СМИ рассказали, как врачи боролись за жизнь погибшей в ОАЭ россиянки

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Врачи ОАЭ 23 дня боролись за жизнь россиянки, расходы на лечение и похороны которой решил лично оплатить правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщает телеканал RT.

Ранее сообщалось, что Мохаммед бен Рашид Аль Мактум решил оплатить расходы российской туристки, у которой во время отдыха в эмирате заболела и умерла мать. Счет за лечение составил 230 тысяч долларов.

Как сообщает телеканал RT, мать Анастасии Поповой Наталья 29 октября во время отдыха у бассейна на одном из курортов Дубая почувствовала себя плохо. Позже выяснилось, что у неё произошёл разрыв аорты. Ее дочь Анастасия вызвала скорую помощь, но в больнице, куда привезли женщину, заявили, что не могут ее спасти. После этого Анастасия отвезла мать в другую клинику, где Наталье провели сложную операцию на сердце и положили в отделение интенсивной терапии, однако россиянка скончалась.

Как отмечает RT, медицинская страховка могла покрыть только медицинские услуги в размере 30 тысяч евро, а муж Анастасии Сергей привёз в Дубай около 1,8 миллиона рублей. Семья не знала, где найти оставшиеся 11 миллионов рублей.

Телеканал 23 ноября снял сюжет о случившемся, после показа его в эфире RT Arabic по телефону с журналистами связалась пресс-служба шейха и попросила предоставить контакты семьи Поповой. Позднее стало известно, что Мохаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счета за лечение и авиабилеты для семьи покойной, а также транспортировку тела Натальи Поповой в Россию.