Генконсульство России в Гуанчжоу контролирует ситуацию с чартером "ИрАэро"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России в китайском городе Гуанчжоу контролирует ситуацию с чартерным рейсом авиакомпании "ИрАэро", который из-за технической неисправности самолета третьи сутки не может вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск, сообщили в МИД РФ.
В минувшую пятницу представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что самолет, который должен был в четверг доставить в Хабаровск 280 туристов с китайского острова Хайнань, по техническим причинам задерживается в аэропорту Хайкоу. В воскресенье пресс-служба правительства Приамурья со ссылкой на авиаперевозчика сообщила, что пассажиры чартерного рейса должны отправиться в пункт назначения в понедельник.
"Генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь. Сотрудники находятся на постоянной связи как с российской так и с китайской туркомпаниями, а также с авиакомпанией "ИрАэро", — говорится в сообщении МИД РФ в социальной сети Facebook.
В генконсульстве сообщили, что все туристы были размещены китайской принимающей компанией "Жемчужная река" в гостиницах города Хайкоу с трехразовым питанием, а в фойе каждой из гостиниц находятся гиды компании, готовые оказать необходимую помощь.
В дипмиссии добавили, что необходимая для ремонта деталь — гидронасос, — была заказана из Лондона маршрутом через Гонконг в Хайкоу.
"По прибытию борта выяснилось, что деталь была оформлена, однако на борт самолета из Англии ее не поместили (человеческий фактор в Лондоне). В связи с этим срочно была оформлена повторная доставка. По состоянию на 18:00 (13.00 мск) деталь прибыла в Китай. В данный момент проводятся работы по установке насоса. По словам авиакомпании "ИрАэро", самолет будет готов к отлету в Хабаровск после 02.00 ночи (по местному времени) 26 ноября", — отметили в генконсульстве.
Как сообщается на сайте Хабаровского аэропорта, авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять чартерные перелеты из Хабаровска на китайский остров Хайнань в Хайкоу с 9 ноября этого года. Прилет из Хайкоу в Хабаровск — по четвергам, вылет из Хабаровска — по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 пассажир.
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