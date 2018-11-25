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Генконсульство России в Гуанчжоу контролирует ситуацию с чартером "ИрАэро"
14:1525.11.2018
(обновлено:14:51 25.11.2018)
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Самолет авиакомпании ИрАэро. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Кремницер

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России в китайском городе Гуанчжоу контролирует ситуацию с чартерным рейсом авиакомпании "ИрАэро", который из-за технической неисправности самолета третьи сутки не может вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск, сообщили в МИД РФ.

Самолеты в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В минувшую пятницу представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что самолет, который должен был в четверг доставить в Хабаровск 280 туристов с китайского острова Хайнань, по техническим причинам задерживается в аэропорту Хайкоу. В воскресенье пресс-служба правительства Приамурья со ссылкой на авиаперевозчика сообщила, что пассажиры чартерного рейса должны отправиться в пункт назначения в понедельник.

"Генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь. Сотрудники находятся на постоянной связи как с российской так и с китайской туркомпаниями, а также с авиакомпанией "ИрАэро", — говорится в сообщении МИД РФ в социальной сети Facebook.

В генконсульстве сообщили, что все туристы были размещены китайской принимающей компанией "Жемчужная река" в гостиницах города Хайкоу с трехразовым питанием, а в фойе каждой из гостиниц находятся гиды компании, готовые оказать необходимую помощь.

В дипмиссии добавили, что необходимая для ремонта деталь — гидронасос, — была заказана из Лондона маршрутом через Гонконг в Хайкоу.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Пассажирам LOT пришлось "скинуться" на гидронасос, чтобы вылететь из Пекина

"По прибытию борта выяснилось, что деталь была оформлена, однако на борт самолета из Англии ее не поместили (человеческий фактор в Лондоне). В связи с этим срочно была оформлена повторная доставка. По состоянию на 18:00 (13.00 мск) деталь прибыла в Китай. В данный момент проводятся работы по установке насоса. По словам авиакомпании "ИрАэро", самолет будет готов к отлету в Хабаровск после 02.00 ночи (по местному времени) 26 ноября", — отметили в генконсульстве.

Как сообщается на сайте Хабаровского аэропорта, авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять чартерные перелеты из Хабаровска на китайский остров Хайнань в Хайкоу с 9 ноября этого года. Прилет из Хайкоу в Хабаровск — по четвергам, вылет из Хабаровска — по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 пассажир.

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