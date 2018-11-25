Несобачья жизнь. Как путешествуют домашние питомцы знаменитостей

МОСКВА, 25 ноября — РИА Новости, Ольга Цынская. Собаки, как настоящие члены семьи, часто путешествуют со своими хозяевами, становясь не только наблюдателями, но и активными участниками вояжей, благодарными слушателями и настоящими компаньонами. Их жизнь никак не назовешь "собачьей", особенно если это питомцы знаменитостей. Почему Любовь Успенскую сняли с рейса самолета, за что мопс Котик обиделся на историка моды Александра Васильева, кому призналась в любви звезда Голливуда Ева Грин и кто был лучшим другом Райана Гослинга в начале его карьеры, — в материале РИА Новости.

Любовь Успенская

Королева шансона обожает Фрэнки-джуниора и практически всюду путешествует вместе с ним. Певица берет собаку на гастроли, выдвигая особые условия в своем райдере.

В ее достаточно объемном багаже всегда есть и холодильник с едой для Фрэнки.

Успенская признается, что чувствует себя очень неуютно, когда ее собаки нет рядом. Она точно знает: без нее он сильно скучает и волнуется.

Певица очень любит свою собаку и никому не даст Джуниора в обиду. В марте этого года она даже устроила скандал на борту самолета, когда направлялась на гастроли в Омск. По словам представителя авиаперевозчика, Успенская отказалась предъявить посадочный талон и убрать собаку в специальную переноску. В результате певицу вместе с йоркширским терьером сняли с самолета по просьбе командира воздушного судна.

Валерий Сюткин

В семье Валерия Сюткина живет очаровательная собака породы бишон фризе по кличке Джульетта.

Жизнь Джульетты невероятно увлекательна: собачка проводит время на пляже Юрмалы, посещает достопримечательности в Париже и ездит с хозяевами в гости к бабушке.

Ева Грин

Одна из самых красивых и роковых женщин современного кино Ева Грин ведет очень закрытый образ жизни. И только одному "мужчине" она признается в любви: бордер-терьеру по кличке Гриффин.

Ева очень переживает из-за вынужденных разлук с любимым псом, так как не во все поезда, курсирующие по Европе, пускают четвероногих.

Но актриса все-таки нашла выход. Однажды она приобрела белую трость и сыграла еще одну роль (уже не в кино, а в жизни) — слепого пассажира. Ведь для собак-поводырей сотрудники железной дороги делают исключение.

Райан Гослинг

Когда Райан был еще никому не известным начинающим актером, он спас из приюта собаку, которую собирались усыпить.

Пес был фактически его единственным другом, пока молодой человек жил в Нью-Йорке и пропадал на кастингах в надежде, что его заметят и предложат хоть какую-нибудь роль.

Сегодня, когда Райан Гослинг стал кинозвездой, он по-прежнему не расстается с Джорджем ни во время работы, ни в путешествиях.

Хантер Лоуренс, фотограф

Еще один вояжер — золотистый ретривер Аспен, который путешествует со своим хозяином фотографом Хантером Лоуренсом.

Щенку было всего шесть недель, когда он появился у Хантера и его жены Сары.

Аспен уже побывал в восьми американских штатах и объездил почти всю Канаду.

Но не всегда даже успешные и знаменитые имеют возможность брать питомцев в путешествия или командировки.

Александр Васильев

Известный историк моды и ведущий телевизионной программы "Модный приговор" Александр Васильев всегда старается путешествовать вместе с очаровательным черным мопсом по кличке Котик.

Но, к сожалению, это не всегда получается, к тому же не во все страны разрешается въезжать с собаками.

Когда Котику приходится оставаться дома, он грустит и ждет своего обожаемого хозяина (тот, правда, может иногда играть и с другими собаками, — пока Котик не видит).

Алена Долецкая

В доме известной журналистки Алены Долецкой живут два пса породы хаски: Рэй и Чарльз.

"Вот что хочу вам сказать: хаски — красивейшие, добрейшие, вернейшие и веселейшие собаки на свете. Но, пожалуйста, не заводите их, если не можете справиться! — пишет Алена на своей странице в Instagram. — Нет времени и сил гулять по три часа в день? Аллергия? Командировки? Что там у вас еще? Забудьте тогда. И не плодите несчастных брошенных красавцев".