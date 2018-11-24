Тамбовский губернатор поблагодарил правителя Дубая за помощь россиянке

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил правителя Дубая, премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума за помощь тамбовской туристке, у которой во время отдыха в эмирате заболела и умерла мать, сообщила администрация региона в субботу.
В субботу арабская газета Gulf News сообщила, что шейх взял на себя все расходы, понесенные россиянкой на лечение ее покойной матери, а также стоимость транспортировки ее тела на родину и билетов для возвращения семьи в Россию.
Никитин отправил на имя шейха письмо, в котором выразил "огромную искреннюю благодарность и признательность за благородный поступок, достойный человека с великим сердцем".
"Пусть ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни", — приводит слова Никитина администрация региона.
Власти сообщают, что Никитин предпринял ряд мер для оказания помощи семье Поповых – Анастасия обратилась к нему через соцсети. В частности, по поручению главы региона с женщиной контактировали специалисты тамбовского Госюрбюро. "Совместными усилиями с министерством иностранных дел удалось оперативно достигнуть решения непростой проблемы", — говорится в сообщении.
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