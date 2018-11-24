Тамбовский губернатор поблагодарил правителя Дубая за помощь россиянке

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил правителя Дубая, премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума за помощь тамбовской туристке, у которой во время отдыха в эмирате заболела и умерла мать, сообщила администрация региона в субботу.

Ранее издание " Московский комсомолец " сообщило, что 57-летняя жительница Тамбова Наталья Попова вместе с дочерью Анастасией и двумя внучками отдыхала в Дубае. На отдыхе пожилая женщина заболела и скончалась в одной из дорогостоящих клиник, куда ее определила дочь. Сообщалось также, что Анастасия Попова в настоящий момент не может выехать на родину и перевезти тело матери, пока не будет оплачен счет за лечение в клинике на сумму 15 миллионов рублей.

В субботу арабская газета Gulf News сообщила, что шейх взял на себя все расходы, понесенные россиянкой на лечение ее покойной матери, а также стоимость транспортировки ее тела на родину и билетов для возвращения семьи в Россию.

Никитин отправил на имя шейха письмо, в котором выразил "огромную искреннюю благодарность и признательность за благородный поступок, достойный человека с великим сердцем".

"Пусть ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни", — приводит слова Никитина администрация региона.

Губернатор отметил большую заслугу генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина в разрешении ситуации и поблагодарил его, а также коллектив генерального консульства: "Спасибо за отзывчивость и высокий профессионализм в служении на благо Отечества и его граждан!".

Власти сообщают, что Никитин предпринял ряд мер для оказания помощи семье Поповых – Анастасия обратилась к нему через соцсети. В частности, по поручению главы региона с женщиной контактировали специалисты тамбовского Госюрбюро. "Совместными усилиями с министерством иностранных дел удалось оперативно достигнуть решения непростой проблемы", — говорится в сообщении.