В Амстердаме крыши домов станут "сине-зелеными"

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В четырех районах столицы Нидерландов жилые дома оборудуют "сине-зеленые" крышами, сообщает "ЕвроПульс". На них будут высажены трава и кусты.

Но в отличие от обычных крыш с растительностью, "сине-зеленые" умеют не только собирать дождевую воду. Их снабдят специальными сенсорами.

Такие крыши смогут гибко распоряжаться собранной водой в зависимости от погоды. Так, в дождливую погоду они будут запасать воду, а в жару — "освежать" дома и даже целые кварталы.