Это первый вопрос, который задают себе люди, ничего не знающие про Юрьев-Польский (Юрьев-Польско́й). Название не имеет отношения к Польше, как можно предположить. Речь об Ополье, местности, на которой раскинулся город, — поля и безлесье. А также о Юрии Долгоруком, который и основал это поселение в 1156 году.

Даже если вы ни разу не были здесь, исторический центр Юрьева-Польского наверняка видели. В фильме «Золотой теленок» Остап Бендер в исполнении Сергея Юрского впервые предстает перед зрителями, осматривая незнакомый ему город со словами: «Да, это, конечно, не Рио-де-Жанейро». Сцена снималась в Юрьеве-Польском.