На выходные в Юрьев-Польский
Этот город удивляет и успокаивает
Виталий Ковальчук

Юрьев-Польский во Владимирской области идеален для медитативного путешествия. Тут можно неспешно прогуляться по земляному валу, осмотреть ландшафт с колокольни, увидеть монастырь, в котором живут лишь три монахини, а также найти слона. О том, чем удивляет тихий провинциальный город, — в материале РИА Новости.

Что за название?

Это первый вопрос, который задают себе люди, ничего не знающие про Юрьев-Польский (Юрьев-Польско́й). Название не имеет отношения к Польше, как можно предположить. Речь об Ополье, местности, на которой раскинулся город, — поля и безлесье. А также о Юрии Долгоруком, который и основал это поселение в 1156 году.

Даже если вы ни разу не были здесь, исторический центр Юрьева-Польского наверняка видели. В фильме «Золотой теленок» Остап Бендер в исполнении Сергея Юрского впервые предстает перед зрителями, осматривая незнакомый ему город со словами: «Да, это, конечно, не Рио-де-Жанейро». Сцена снималась в Юрьеве-Польском.

Георгиевская деревянная церковь
Георгиевская деревянная церковь
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Внутри Кремля
Внутри Кремля
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Архимандритский корпус
Архимандритский корпус
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Никоновский монастырь
Никоновский монастырь
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Юрьев-Польский
Юрьев-Польский
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Дома на улице Набережной
Дома на улице Набережной
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Набережная улица
Набережная улица
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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Георгиевская деревянная церковь
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Город не входит в Золотое кольцо, но точно заслуживает того, чтобы провести в нем хотя бы день.

Прогуляться по валу

Земляной вал был создан сразу после основания города. Он отделял кремль от остальной части поселения и защищал от врагов. Высота вала — два-три метра, протяженность — чуть больше километра. Местные любят гулять здесь с детьми и устраивать пикники.

С вала открывается хороший вид на Михайло-Архангельский монастырь, который туристы называют местным кремлем.

Внутри вала, рядом с музейным комплексом монастыря, — частные домики с участками. Снаружи — «купеческая» застройка в два-три этажа. Центральная в городе площадь — Советская — примыкает к валу. Ее украшают два комплекса торговых рядов, построенных в 1877 году. Их и сейчас используют по назначению — для рыночной торговли.

Осмотреть кремль

Михайло-Архангельский монастырь основан в XII веке, но то, что мы видим сегодня, построено позже — в XVI-XVIII веках. Особого внимания заслуживают пятиглавый собор Архангела Михаила, Георгиевская деревянная церковь из села Егорье, возведенная без единого гвоздя, и колокольня. На нее можно подняться по очень узкой лестнице с низкими сводами. С рюкзаком сюда лучше не заходить — есть риск застрять. Летом с башни открывается вид на небольшой аптекарский огород. Поделенный на несколько квадратов с цветущими растениями, он смотрится как разноцветное лоскутное одеяло.

Собор Архангела Михаила
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

По-настоящему уникален Георгиевский собор, построенный в 1234 году и украшенный каменной резьбой.

Высеченные в камне фигуры птиц, зверей, в том числе мифологических, растений и людей образовывали когда-то сюжетные картины. В 1460-х собор обрушился, его восстановил в конце XV века московский купец и зодчий Василий Ермолин.

Но воссоздать единую картину из скульптур, барельефов и орнаментов, высеченных из белого камня, не удалось. Большая часть установлена в произвольном порядке. Всего сохранилось около 450 фрагментов.

На одном изображен слон. Говорят, тому, кто найдет этого слона самостоятельно, стоит загадать желание.

К сожалению, каменная резьба может быть утеряна уже в наши дни. Белый камень, из которого вырезаны барельефы, впитывает магниевые соли и разрушается.

Этот памятник нуждается в реставрации, но когда она состоится — неизвестно.

Внутри Георгиевский собор расписан фресками 1826 года. Сегодня тут Музей древних резных камней, в котором хранится Святославов крест, вырезанный князем Святославом Всеволодовичем после спасения во время бури на Волге. Этот крест — православная святыня, к нему и сегодня прикладываются верующие.

Росписи Георгиевского собора
Росписи Георгиевского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Одна из фресок Георгиевского собора
Одна из фресок Георгиевского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Внутри Георгиевского собора
Внутри Георгиевского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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Росписи Георгиевского собора
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Напротив собора — внушительная церковь из красного кирпича. Это Троицкий собор, построенный в 1913 году.

Его возвели на народные пожертвования, которые собирали четыре года. Собор, вмещавший до двух тысяч человек, закрыт с советских времен.

Троицкий собор
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Посидеть на набережной

Через Юрьев-Польский течет река Колокша. Этим летом городские власти начали благоустраивать набережную: насыпали высокие берега, засеяли их травой. Следующим летом тут будут скамейки для более комфортного отдыха.

Но наиболее живописна река в районе улицы Набережной — той ее части, что ведет к Никитской церкви. Здесь жители частных домов разбили клумбы, многие аккуратно подстригают газоны.

Практически около каждого двора есть импровизированный понтон или ступеньки, ведущие в воду. Никто не мешает туристам посидеть на них, провести тут какое-то время. В реке никто из местных не купается — она слишком мелкая и заросла водорослями.

Полазить по руинам

Колокольня Петропавловского монастыря в полутора километрах от кремля видна практически из любой точки города. Вход закрыт: несмотря на внешнее величие, внутреннее убранство в удручающем состоянии.

Колокольня
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Двум соседним церквям — Петропавловской и Успенской — повезло еще меньше: от них остались только стены. Но даже в таком виде они заслуживают внимания любопытного туриста. Оцените объемы этих храмов и каменную резьбу. Не зная, что это храмы, можно подумать: чья-то заброшенная усадьба.

Успенскую церковь постепенно восстанавливают. Рядом живут три монахини из возрождающегося Петропавловского монастыря.

Петропавловская и Успенская церкви
Петропавловская и Успенская церкви
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Вид на Петропавловскую и Успенскую церкви
Вид на Петропавловскую и Успенскую церкви
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Вознесенский храм
Вознесенский храм
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Архимандритский корпус
Архимандритский корпус
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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Петропавловская и Успенская церкви
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

Если повезет и кто-нибудь из них будет в церкви, можно осмотреть здание внутри: там сохранились остатки росписи.

Несколько советов

Имейте в виду, что в Юрьеве-Польском лишь два места, где можно снять деньги, — в Сбербанке и в его же банкомате около проходной ткацко-отделочной фабрики «Авангард». Оплата по картам принимается в сетевых магазинах.

В центре есть несколько небольших гостиниц, которые на порядок лучше, чем в других провинциальных городах. Цена — две-три тысячи рублей за двухместный номер повышенного комфорта.

Владимирская улица
Владимирская улица
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Торговые ряды
Торговые ряды
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
ДК Россия
ДК Россия
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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Владимирская улица
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука

В городе — четыре ресторана, самым лучшим местные считают «Династию». Но если вы окажетесь в Юрьеве-Польском в выходные, скорее всего, он будет закрыт на обслуживание свадеб или юбилеев.

В городе не так много туристов, поэтому никто вам не помешает неспешно осматривать все красоты Юрьева-Польского.

Здесь до сих пор ощущаешь приятную атмосферу тихой и размеренной жизни.

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