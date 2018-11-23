МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Квинслендского университета, пришли к выводу, что горбатые киты время от времени усложняют свои "песни", иногда – упрощают, а бывает, что и перенимают мелодии у животных другой популяции, сообщает Daily Mail со ссылкой на Royal Society Proceedings.
Горбатые киты общаются на языке "песен". В течение тринадцати лет исследователи наблюдали за 95 млекопитающими из восточной австралийской популяции. Они проанализировали записи 412 их "треков".
Ученые заметили, что сначала мелодии животных были простыми, постепенно они усложнялись, когда каждый кит добавлял свои звуки в "песню". А со временем горбатые киты восточной популяции сменили свой репертуар, заимствуя его у животных западной австралийской популяции. С новым "треком" история повторилась: его простой вариант горбатыми китами в процессе общения постепенно усложнялся, изменялся, а потом замещался новым.
Ученые пришли к выводу, что каждые несколько лет у китов происходит своеобразная "культурная революция".
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