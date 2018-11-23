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На Кубани увеличилось количество отелей по системе "все включено"
21:0023.11.2018
(обновлено:12:21 24.11.2018)
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Города России. Анапа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Количество отелей Краснодарского края, работающих по системе "все включено", в нынешнем году увеличилось на 40% — до 43, на сегодняшний день на кубанских курортах сосредоточено наибольшее среди регионов России число гостиниц all inclusive, сообщает министерство курортов края.

Города России. Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Введение стандартов по предоставлению услуг "все включено" на курортах Краснодарском крае уже доказало свою эффективность. Сегодня в регионе по такой системе работают 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день на наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения", — заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, слова которого приводит пресс-служба.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на территории горной олимпийской деревни курорта "Роза Хутор" в Красной поляне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающие в кафе на территории горной олимпийской деревни курорта "Роза Хутор" в Красной поляне. Архивное фото

Уточняется, что об этом шла речь на семинаре-тренинге в рамках международного туристского форума SIFT в Сочи в пятницу. Модератором деловой площадки выступил министр курортов Краснодарского края. Он отметил, что в 2017 году по поручению главы региона Вениамина Кондратьева ведомство совместно с отельерами разработало такие стандарты.

Загрузка отелей возросла

"Специалисты минкурортов края проанализировали отечественный и зарубежный опыт предоставления услуг такого формата, нормативную и правовую базу, созданную за рубежом и в России в отношении качества услуг. Аккумулировали опыт, накопленный мировым туристическим рынком, взяв лучшее для применения на курортах Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГеленджикская бухта. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Геленджикская бухта. Архивное фото

Эффективность работы по такой системе подтвердили и присутствовавшие на круглом столе отельеры – представители крупных средств размещения, в том числе сетевых, работающие на курортах Краснодарского края. "Загрузка таких отелей и гостиниц в высокий сезон достигает практически 100%, а в низкий – около 90%. А круглогодичная загрузка отелей с системой "все включено" значительно выше, чем в других средствах размещения аналогичной звездности, не работающих в таком формате", — пояснили отельеры.

Конкурентоспособная цена

Уточняется, что стоимость размещения в таких отелях вполне конкурентоспособна. По данным отельеров, в среднем цена в гостинице 3 "звезды", которая работает по системе "все включено", в пик сезона на одного человека составляет от 3,5 тысячи рублей в сутки, в низкий сезон – от 1,8 тысячи рублей.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гостиницы на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото

"Благодаря высокой популярности системы "все включено", ее использование позволяет повысить уровень сервиса и качества, гарантированно увеличить поток туристов в объекты санаторно-курортного комплекса и обеспечить их круглогодичную загрузку. Кроме того, повсеместное распространение этой системы в регионе позволит усилить позиции курортов Краснодарского края на мировом рынке туристских услуг", — заключил Константиниди.

По данным краевых властей, с начала года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.

Побережье Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В 2017 году Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик.

Международный туристский форум SIFT проходил в Сочи 22-23 ноября. В пятый раз на деловой турплощадке России собирались профессионалы внутреннего и въездного туризма. Участниками форума стали более 200 ведущих предприятий туриндустрии, площадь экспозиции составила 5 тысяч квадратных метров. В рамках мероприятия прошли более 20 мастер-классов, семинаров-тренингов, бизнес-игр и панельных сессий.

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