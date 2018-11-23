На Кубани увеличилось количество отелей по системе "все включено"

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Количество отелей Краснодарского края, работающих по системе "все включено", в нынешнем году увеличилось на 40% — до 43, на сегодняшний день на кубанских курортах сосредоточено наибольшее среди регионов России число гостиниц all inclusive, сообщает министерство курортов края.

"Введение стандартов по предоставлению услуг "все включено" на курортах Краснодарском крае уже доказало свою эффективность. Сегодня в регионе по такой системе работают 43 гостиницы и отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. Это на 40% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день на наших курортах сосредоточено наибольшее в России количество таких средств размещения", — заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что об этом шла речь на семинаре-тренинге в рамках международного туристского форума SIFT в Сочи в пятницу. Модератором деловой площадки выступил министр курортов Краснодарского края. Он отметил, что в 2017 году по поручению главы региона Вениамина Кондратьева ведомство совместно с отельерами разработало такие стандарты.

Загрузка отелей возросла

"Специалисты минкурортов края проанализировали отечественный и зарубежный опыт предоставления услуг такого формата, нормативную и правовую базу, созданную за рубежом и в России в отношении качества услуг. Аккумулировали опыт, накопленный мировым туристическим рынком, взяв лучшее для применения на курортах Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.

Эффективность работы по такой системе подтвердили и присутствовавшие на круглом столе отельеры – представители крупных средств размещения, в том числе сетевых, работающие на курортах Краснодарского края. "Загрузка таких отелей и гостиниц в высокий сезон достигает практически 100%, а в низкий – около 90%. А круглогодичная загрузка отелей с системой "все включено" значительно выше, чем в других средствах размещения аналогичной звездности, не работающих в таком формате", — пояснили отельеры.

Конкурентоспособная цена

Уточняется, что стоимость размещения в таких отелях вполне конкурентоспособна. По данным отельеров, в среднем цена в гостинице 3 "звезды", которая работает по системе "все включено", в пик сезона на одного человека составляет от 3,5 тысячи рублей в сутки, в низкий сезон – от 1,8 тысячи рублей.

"Благодаря высокой популярности системы "все включено", ее использование позволяет повысить уровень сервиса и качества, гарантированно увеличить поток туристов в объекты санаторно-курортного комплекса и обеспечить их круглогодичную загрузку. Кроме того, повсеместное распространение этой системы в регионе позволит усилить позиции курортов Краснодарского края на мировом рынке туристских услуг", — заключил Константиниди.

По данным краевых властей, с начала года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.

В 2017 году Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик.

Международный туристский форум SIFT проходил в Сочи 22-23 ноября. В пятый раз на деловой турплощадке России собирались профессионалы внутреннего и въездного туризма. Участниками форума стали более 200 ведущих предприятий туриндустрии, площадь экспозиции составила 5 тысяч квадратных метров. В рамках мероприятия прошли более 20 мастер-классов, семинаров-тренингов, бизнес-игр и панельных сессий.

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