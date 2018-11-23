КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Кубань разработает межрегиональный календарь туристских мероприятий, в который войдут события четырех южных регионов, участвующих в реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщает пресс-служба администрации региона.

Календарь позволит гостям и жителям края найти всю информацию о проходящих в южных регионах событиях.

В маршруты "Золотого кольца Боспорского царства" включено около 30 связанных с историей Боспора памятников и современных объектов турпоказа, располагающихся в 15 городах регионов Юга России. Федеральное агентство по туризму включило "Золотое кольцо Боспорского царства" в топ-10 приоритетных маршрутов страны, ориентированных на въездной туризм.

"Краснодарский край разработает межрегиональный календарь туристских мероприятий. В него войдут события четырех южных регионов, участвующих в реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Помимо Кубани, это Крым, Ростовская область и Севастополь", — говорится в сообщении.