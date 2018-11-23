В Москве прошла международная конференция по виноделию

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности завершила свою работу международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия.

Открыл встречу Жан-Мари Оран – генеральный директор Международной организации винограда и вина (OIV), находившийся в тот момент в Уругвае на ежегодном конгрессе организации. Эксперт записал видео-обращение, а также предоставил свой доклад на тему "Основные тенденции развития виноградарства и виноделия в мире".

О состоянии виноградарства и виноделия в России рассказывал заместитель директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, профессор Александр Панасюк. Также на конференции обсуждались вопросы бережливого производства в виноделии, современных принципов идентификации пищевых продуктов и другие.

Конференция проходила в рамках XXII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, который проводится при поддержке Российской академии наук (РАН) и под патронажем OIV. Мероприятие входит, по словам главы OIV, в число 35 конкурсов, которые представляют элиту международных конкурсов вин.