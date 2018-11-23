Китайского туриста эвакуировали с российской полярной станции в Антарктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Китайский турист был эвакуирован со станции Новолазаревская в Антарктике по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По данным ААНИИ, в понедельник 19 ноября, на станцию Новолазаревская был выполнен санитарный рейс из Кейптауна. Тяжелый транспортный самолет ИЛ-76-ТД-90ВД осуществил срочный вывоз гражданина КНР, прибывшего в Антарктику в составе группы туристов.

"В связи с крайне тяжелым состоянием больного для его сопровождения в госпиталь на самолете вылетел врач станции Новолазаревская. В Кейптауне больной был госпитализирован, его жизнь вне опасности", — говорится в сообщении.