Число россиян, летающих чартерами, может увеличиться

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Число туристов, которые в новогодние каникулы отправятся в путешествие на чартерах, на 10–20% превысит показатели прошлого года, сообщает АТОР.

Такой прогноз был сделан на заседании рабочей группы при Росавиации по выдаче разрешений на чартерные рейсы. Участники рассматривали полетные программы туроператоров на период с 1 декабря по 31 декабря.

Ожидается, что в декабре российские перевозчики выполнят не менее трех тысяч чартерных рейсов. Летом, в пик сезона, их количество было больше четырех тысяч в месяц.



