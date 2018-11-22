Туристы экономят на горнолыжных турах по России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По данным туристических компаний, россияне бронируют горнолыжные туры активнее всего в Сочи. По оценкам участников рынка, ощутимый рост спроса по итогам года может быть только здесь. Интерес к остальным направлениям для горнолыжного отдыха вырос максимум на 20%, а к части курортов — снизился, сообщает АТОР.
Безусловный лидер спроса на горнолыжные туры в организованном сегменте – курорты Красной Поляны. Их туроператоры продают активнее всего. Другие курорты Кавказа – Приэльбрусья и Домбая – многие игроки рынка уже считают неперспективными.
По оценкам Сергея Ромашкина, генерального директора одного из крупных туроператоров, Красная Поляна, на которую в компании приходится 95% от общего объема бронирований горнолыжных туров, "приросла" всего на 5% по отношению к 2017 году.
Кроме того, эксперты говорят, что в этом году туристы стали больше экономить при выборе отдыха в горах. Потому растет интерес к апартаментам в горном кластере и "приморское" размещение.
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