Турпоток в Сочи за десять месяцев вырос на 2%

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Сочи за десять месяцев с начала 2018 года посетили 5,6 миллиона туристов, это на 2% больше по сравнению в предыдущим годом, рассказал журналистам глава города Сочи Анатолий Пахомов.

"С начала 2018 года по октябрь включительно Сочи посетили 5,6 миллиона туристов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Надеемся, что результаты до конца года будут таковыми (высокими)", — заявил мэр на открытии турфорума SIFT в Сочи.

Международный туристский форум SIFT проходит в Сочи 22-23 ноября. В пятый раз на важнейшей деловой турплощадке России собрались профессионалы внутреннего и въездного туризма. В целом участниками форума стали более 200 ведущих предприятий туриндустрии, площадь экспозиции составляет 5 тысяч квадратных метров.