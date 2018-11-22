В Техасе обнаружили "пульсирующего канализационного монстра"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Житель Хьюстона снял на видео "канализационного монстра", который оказался колонией червей-трубочников, сообщает Daily Mail.

"Я был очень близко от них и видел, как они двигаются и извиваются, — рассказал автор видео. – На тот момент я понятия не имел, что это может быть".

Подобный случай встречи с "канализационным монстром" был зафиксирован в 2009 году. Тогда ученые поясняли, что это колония червей-трубочников, которые случайно попали в канализацию: лишенные почвы, они цепляются друг за друга.

"Пульсация, которую можно видеть, — результат того, что один червь сжимается и стимулирует всех остальных делать то же самое", — объяснил зоолог Тимоти Вуд из Wright State University.

Трубочник обыкновенный — вид малощетинковых червей. Они обитают на дне заиленных стоячих водоемов, в загрязненных ручьях и реках в трубчатых норах.