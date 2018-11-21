Эксперт: легализация охоты с луком увеличит число иностранных туристов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Легализация в России популярного вида охоты с луком привлечет в страну огромное количество иностранных охотников-туристов, заявил режиссер-кинодокументалист, член Международного клуба Сафари, Международного клуба горных охотников OVIS Сергей Ястржембский.

Выступая в Государственной думе на заседании круглого стола "Развитие и перспективы природоориентированных видов туризма в сфере рыбалки и охоты", он выразил категорическую поддержку легализации в России охоты с луком.

"Это позволит в разы увеличить количество иностранных охотников, которые будут прибывать в Россию. Если мы легализуем охоту с луком и разрешим ввоз такого оружия в страну, то мы получим очень хороший результат", — сказал Ястржембский.

Он поделился данными о том, что только в одной провинции Канады официально зарегистрировано 14 тысяч охотников с луком.

"На сегодняшний день это абсолютно новый модный тренд, который набирает силу во всех странах мира", — отметил эксперт.