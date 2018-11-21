Крым за девять месяцев заработал на туризме более двух миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Туристическая отрасль за девять месяцев текущего года принесла в бюджет Крыма более двух миллиардов рублей, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Год назад Ростуризм отмечал, что за 10 месяцев 2017 года налоговые поступления от туризма в бюджет Крыма составили 1,6 миллиарда рублей.

"По статистическим данным, за девять месяцев текущего года от курортно-туристического сезона в бюджет республики уже поступило более 2,141 миллиарда рублей", — сказал Константинов на парламентских слушаниях о проекте бюджета республики на 2019 год.

По его словам, развитие туристической и санаторно-курортной отрасли является перспективным для Крыма.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что Крым в течение 2018 года, как ожидается, посетят более 6,5 миллиона человек, что станет рекордным показателем в истории полуострова.