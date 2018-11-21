Назван лучший по качеству жизни город Италии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. По данным университета La Sapienza, город Больцано на северо-востоке Италии признан лучшим в стране по качеству жизни, сообщает Italia Oggi.

Примечательно, что большинство крупных городов как севера, так и юга страны заняли места в нижней части списка: Рим — 85 место, Флоренция — 42, Милан — 55, Турин — 78, Неаполь — 108. Всего в перечне 110 позиций.

При составлении рейтинга учитывались качество окружающей среды, особенности рынка труда, уровень преступности, численность населения, доступность финансовых, медицинских и образовательных услуг и некоторые другие параметры.