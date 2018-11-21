Эксперт рассказала, сможет ли Египет "догнать" Турцию и когда этого ждать

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отдых в Турции летом 2019 года может подорожать. Стоимость бронирования перелета и проживания в гостиницах на лето следующего года возросла. Если опасения по поводу дальнейшего роста цен оправдаются, то часть поклонников Турции, вероятно, переключатся на другие курорты, но не обязательно это будет Египет, сообщает Momondo.ru.

В этом году спрос на летние поездки в Турцию вырос на 26,7% по сравнению с 2017 годом. При этом в прошлом году рост запросов по этому направлению составлял 89,3%. В целом, более умеренная динамика интереса к Турции – не разовое явление, а характерная для 2018 года тенденция.

Так, грядущие зимние праздники в этой стране собираются отметить примерно столько же наших соотечественников, сколько и в прошлом году. Рост составил лишь 3%. А в прошлом году аналогичный показатель составлял 68%.

"С Египтом ситуация неоднозначная. Так, за лето 2018 года мы зафиксировали небольшое снижение интереса к направлению (-13%). Однако если рассматривать более широкий период – с января по октябрь 2018 года, то оказывается, что спрос на поездки в самую популярную страну Африки вырос сразу на 97%", — рассказывает Ирина Рябовол, представитель международного сервиса бронирований.

Впрочем, даже с учетом двукратного роста эта страна пока не может конкурировать с Турцией. По результатам отпускного сезона 2018 года россияне запрашивают перелеты в Турцию в 13 раз чаще, чем в Египет.