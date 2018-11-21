Посол Мексики надеется, что сайт VisitMexico усилит интерес россиян

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посол Мексики в России Норма Пенсадо надеется, что запуск русскоязычной версии сайта VisitMexico усилит интерес россиян к ее стране.

"Мексика находится на шестом месте в рейтинге самых посещаемых туристами стран, увеличивается и количество российских туристов. В прошлом году было зарегистрировано 27 тысяч российских туристов, этот показатель увеличивается. Мы надеемся, что к концу этого года он достигнет отметки в 41 тысячу", — сказала посол журналистам на открытии фотовыставки "Настоящая Мексика".

По ее словам, "если сравнивать тысячи российских туристов, которые посещают Мексику, с теми миллионами иностранных туристов в Мексике, видно, что есть еще большой потенциал, который мы можем развивать".

"И мы готовы работать с тем, чтобы превысить показатели 2014 года, когда в Мексику приехали 108 тысяч российских туристов", — добавила дипломат.

Она рассказала, что в ближайшие недели заработает русскоязычная версия сайта VisitMexico. "Мы надеемся, что это поможет россиянам, которые интересуются Мексикой, и в целом повысит интерес к нашей стране в России. Всю информацию вы сможете получить быстро и в очень простой форме", — сказала посол.