В США индейка устроила погоню за полицейской машиной

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция в американском Массачусетсе поделилась в своем официальном аккаунте в социальной сети видео, на которое попала индейка, преследующая патрульную машину.

Автор кадров полицейский Даррен Дерби рассказал, что птица даже пыталась запрыгнуть в машину через открытое окно.

Свое видео Даррен прокомментировал так: "Если у вас есть данные о местонахождении птицы, позвоните в отдел полиции. Будьте осторожны, птица вооружена и очень вкусна".