Санкт-Петербург стал самым популярным городом для путешествий с детьми

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году туристы чаще всего бронировали путешествия с детьми в Санкт-Петербург в среднем на пять дней и тратили на семейное проживание 3,3 тысячи рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.
Также в первую пятерку российских городов вошли Москва, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар. При этом меньше всего за проживание с детьми платили в Краснодаре (1,8 тысяч в сутки), больше всего — в Москве. Самые длительные путешествия с детьми выбирали в Петербург, короткие — в Ростов-на-Дону.
В первую пятерку российских курортов по популярности отдыха с детьми попали Сочи, Феодосия, Ялта, Евпатория и Анапа.
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