Стало известно, что российские пассажиры ждут от новых поездов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Анализ 30 тысяч отзывов, оставленных клиентами в 2017-2018 годах, показал, что чаще всего пассажиры жалуются на работу туалетов и ждут решения этой проблемы в новых поездах, сообщает OneTwoTrip.

Второе место в структуре жалоб заняли проблемы с микроклиматом. Пассажиры писали в отзывах, что в вагоне отсутствовал кондиционер, было слишком холодно, слишком жарко, не хватало "свежего воздуха” или, наоборот, сильно дуло. Третье место досталось дефициту розеток. Возможность зарядить телефон или ноутбук рядом со своей полкой сегодня необходима большинству путешественников, передвигающихся наземным транспортом.

Также в десятку самых частых комментариев вошли, например, жалобы на отсутствие wi-fi, на постельное белье (пассажиров не устраивает чистота матрасов и "колючие” одеяла) и недостаточный выбор, высокие цены или низкое качество предлагаемого питания.