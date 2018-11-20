В Париже прошла презентация природных красот Башкирии

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Презентация природных красот Башкирии: пещеры "Шульган-Таш" с наскальными рисунками первобытного человека и геопарка "Янглад-Тау", претендующих на включение в список ЮНЕСКО, — состоялась в понедельник в Российском центре науке и культуры в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы привезли сегодня в Париж частичку нашей республики, чтобы показать ее широкому кругу специалистов, жителей Франции, участникам мероприятий, которые пройдут в эти дни. Для того чтобы рассказать о республике, мы выбрали две самые главные наши жемчужины… Мы хотим, чтобы через эту выставку вы смогли узнать и полюбить наш Башкортостан", — сказал премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов на презентации. Он отметил, что Башкирия сотрудничает с ЮНЕСКО на протяжении 20 лет.
Кроме пещер "Шульган-Таш" был представлен первый в России геопарк "Янглад-Тау", который номинируется на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
По словам постпреда РФ при ЮНЕСКО Александра Кузнецова, Башкирия является одним из самых активных партнеров ЮНЕСКО среди российских регионов. "Сотрудничество республики с этой организации охватывает практически все сферы ее мандата, это и образование, и наука, и культура", — сообщил он.
"Хотелось бы особенно выделить два проекта, над которыми сейчас мы совместно работаем. Это включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО пещеры с наскальной живописью "Шульган-Таш". Этот уникальный объект уже включен в предварительный список ЮНЕСКО. Второй чрезвычайно важный проект – создание на территории республики Башкортостан первого в России геопарка "Янган-Тау. Сейчас этот геопарк включен в сеть ЮНЕСКО в качестве ассоциированного члена. Но мы надеемся, что в скором времени он займет полноправное место в глобальной сети геопарков мира", — подчеркнул Кузнецов.
По его мнению, потенциал Башкирии в плане международного сотрудничества, более широкого знакомства с ней далеко не исчерпан. "В то же время усилия Башкортостана по развитию сотрудничества с ЮНЕСКО – это одновременно и вклад в укрепление доброго имени России в мире путем раскрытия богатейшего потенциала и богатейших возможностей для туризма и самых различных международных обменов", — отметил он.
Советник-посланник посольства РФ во Франции Артём Студенников полагает, что сотрудничество российских и французских регионов обладает большим потенциалом. "Мы фиксируем большой интерес французских регионов, отдельных городов, агломераций к взаимодействию и партнерству с российскими городами, с российскими регионами", — добавил он.
"Шульган-Таш" — государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш", образован в 1958 году. Он находится в западных предгорьях Южного Урала. Расположенная на территории заповедника Капова пещера с наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита является памятником культуры и археологии.
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