МОСКВА, 20 ноября — РИА Новости. У Федерального агентства по туризму нет информации, были ли российские туристы среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Каталонии в Испании, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Поезд сошел с рельсов в Каталонии, один человек погиб и десятки пострадали, сообщила газета Vanguardia со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса. По предварительным данным, причиной ЧП стал оползень.

"Информации о том, что среди пассажиров поезда, который сошёл с рельсов в Каталонии, были российские туристы, в Ростуризм не поступало. Мы находимся на связи с Ситуационно-кризисным центром МЧС и следим за ситуацией в Испании", — сказал представитель ведомства.