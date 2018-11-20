В США авиакомпании уменьшают туалеты в самолетах, чтобы больше заработать

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На забавных фотографиях пользователей видно, что туалеты становятся такими маленькими, что люди с трудом помещаются в них в полный рост. Это делается для того, чтобы вместить в самолет больше посадочных мест и увеличить прибыль, сообщает The Sun.

Пассажиры уже начали жаловаться на новые туалеты, некоторые из них даже боятся, что такие скромные габариты уборных могут спровоцировать у особо раздражительных пассажиров вспышки ярости.

По оценкам American Airlines, дополнительные места могут принести до 390 миллионов фунтов стерлингов в год, поэтому на новом самолете Boeing 737 MAX авиакомпания ставит "мини-туалеты". Новые дамские комнаты в ширину всего 62 сантиметра, это на 25 сантиметров меньше, чем предыдущие. Зато это сокращение позволяет разместить в самолете еще 12 пассажиров.

Капитан American Airlines Джимми Уолтон сказал, что новый туалет 737 MAX – это самый жалкий опыт в мире. "Вы добавили еще 12 мест и сократили туалет до 75% от предыдущего. Я не могу в нем даже развернуться!".