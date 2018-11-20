Центр Парижа может стать полностью пешеходным

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго хочет сделать исторический центр города пешеходным. Она предлагает серьезно ограничить или запретить движение машин в четырех центральных округах Парижа, сообщает "Евро Пульс".

При этом в зону действия ограничений попадают главные достопримечательности — такие как Елисейские поля, Лувр и собор Нотр-Дам-де-Пари.

Реализовывать идею будут после следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2020 году. До этого времени в Париже продолжат действовать пешеходные зоны выходного дня: в разных частях исторического центра движение автомобилей будут ограничивать по воскресеньям.

В 2018 году такие эксперименты проводились раз в месяц, а в 2019 году мэрия планирует вводить пешеходные зоны выходного дня каждую неделю.