Во Франции нашли наскальные рисунки Ледникового периода

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Франции ученые обнаружили рисунки времен Ледникового периода, которые разделили судьбу современных городских граффити и были закрашены работами других художников, сообщает Live Science.

Пещеры, где были обнаружены рисунки, находятся в регионе Бургундия. Они давно привлекали внимание ученых, которые занимались изучением изображений XVI – XIX веков и лишь недавно решили проверить не нанесены ли они поверх более старых. Так и была обнаружена живопись, которую предположительно создали двенадцать тысяч лет назад.

Исследователи заявляют, что рисунки, на которых изображены лошадь и олень, относятся к палеолиту — самому раннему периоду культурного развития человечества.