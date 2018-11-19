Эрдоган заявил о рекордном туристическом потоке из России

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Более 5,1 миллиона российских туристов посетили Турцию за 9 месяцев этого года, что является рекордным показателем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения морской укладки газопровода "Турецкий поток", которая проходит в Стамбуле в понедельник.

В церемонии участвует президент РФ Владимир Путин.

"Наши отношения с РФ развиваются в очень позитивном ключе. Мы в этом году заложили АЭС "Аккую". Взаимодополняющие экономики наших стран дают шанс воспользоваться этими преимуществами. Товарооборот между нашими странами достиг 30 миллиардов долларов, наша цель – увеличить его до ста миллиардов. Из России к нам приехали за 9 месяцев этого года 5,1 миллиона туристов — это новый рекорд", — сказал Эрдоган.