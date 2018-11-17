Встретили КамАЗ без переднего колеса, фуру, застрявшую в грязи. Это походило на дорогу смерти: тут и там — раненые автомобили и безграничная степь. Но это того стоило.

Рассвет мы встретили над Сулакским каньоном, одним из самых живописных и красивейших мест России. Его глубина — почти 200 метров, больше, чем у Гранд-Каньона. А вода в реке такого необычного цвета, что вся эта красота кажется картинкой на рабочем столе ноутбука.