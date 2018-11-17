Автопутешественник из Москвы Руслан Внедорожный вместе с другом и напарником, джек-рассел-терьером Ричи проехал больше десяти тысяч километров по России в доме на колесах, который построил сам. О необыкновенных приключениях на российском бездорожье Руслан рассказал в интервью РИА Новости.
В обычном доме на колесах есть все — газовая плита, холодильник, кровать и душ с туалетом, — но ты ограничен маршрутами. Для меня самое оптимальное — перемещаться на внедорожнике. Ведь все интересное начинается там, где заканчивается дорога.
Поэтому в июне 2017 года я начал строить свой внедорожный дом на колесах, оборудовал его всем необходимым для полной автономии. Он построен на 80 процентов из отечественных материалов.
К концу августа работы были закончены и мы отправились в пробную поездку. Чувства меня переполняли. Волновался: как себя поведет прицеп? И был бешеный позитив от того, что я это сделал! Мы проехали первую тысячу километров — прицеп отлично показал себя на бездорожье.
Второе испытание было более суровое. Стояла задача отработать методику самоэвакуации без второго автомобиля и второго человека.
Ну а третье — и последнее — испытание проходило прямо на участке около моего дома. Я перебрался жить в прицеп на 15 дней, чтобы понять, где, как и что должно располагаться на шести квадратных метрах. Почти безвылазно находился в прицепе, домой заходил, только чтобы воспользоваться туалетом, душем и взять продукты.
Я понял, что наш дом на колесах готов к настоящему путешествию, в нем есть все необходимое для жизни: полноценный водопровод, современная варочная панель, холодильник, биотуалет и компактная стиральная машинка-автомат. Можно собираться в путь!
Накидал в машину и прицеп все, что нужно и не нужно, по принципу «ай, пригодится!». Прицеп был утеплен, но не обшит внутри, и выглядел как строительная площадка. Так, без полноценной кровати и матраца, схватив зимние спальники, мы с Ричи сорвались в дорогу.
Замерзали, когда заканчивался газ, полтора месяца жили при температуре 10-15 градусов. От газовой плиты на потолке образовывался конденсат, и ночью начинался тропический дождь. Через полтора месяца я стал просыпаться по ночам от боли в суставах.
А однажды мы чуть не сорвались с обрыва высоко в горах.
Путешествие превратилось в гонку на выживание: вечно преследующий холод, тяжелые участки дороги, недосып, но ни разу меня не посетила мысль о том, чтобы развернуться и поехать домой. Вместе с прицепом проходили испытание и мы с Ричи.
В каждом городе мы постоянно с кем-то общались. Нас с Ричи приглашали в гости, кормили, предлагали воспользоваться душем. И с пустыми руками никогда не отпускали: домашняя провизия, варенье, колбаса, подсолнечное масло. Хочу сказать, что мы живем среди замечательных людей — добрых, отзывчивых, искренне желающих помочь.
Встретили КамАЗ без переднего колеса, фуру, застрявшую в грязи. Это походило на дорогу смерти: тут и там — раненые автомобили и безграничная степь. Но это того стоило.
Рассвет мы встретили над Сулакским каньоном, одним из самых живописных и красивейших мест России. Его глубина — почти 200 метров, больше, чем у Гранд-Каньона. А вода в реке такого необычного цвета, что вся эта красота кажется картинкой на рабочем столе ноутбука.
Одна фотография стоила всего маршрута и всех трудностей, которые нам с Ричи достались.
Местные организовали маршрут по заснеженным перевалам. А когда вернулись, на капоте автомобиля я обнаружил пакет с мандаринами, пачкой печенья, соком и запиской от незнакомого человека. Он от земляков узнал о нашем с Ричи путешествии, принес гостинцы, но нас не застал. На первый взгляд, просто добрая история, но мне она врезалась в память на всю жизнь.
Вот такие люди у нас в стране, искренность и доброта живут в каждом из нас.
Хотелось просто уединиться в горах, вдали от городов, навести порядок в нашем доме, перестирать вещи. В день, когда я устроил стирку, к нам спустился с гор всадник с ружьем. Его звали Заур, он рассказал, что слышал о нас и решил узнать, не нужна ли помощь. Запасы воды были на исходе, поэтому я попросил Заура проводить нас к роднику. А потом он пригласил нас в гости. Я расспрашивал про традиции, обряды, хозяева интересовались моими путешествиями.
Сейчас мы готовимся к новому турне. Девятнадцатого ноября стартуем в путешествие еще по 26 регионам России.
Также планируем поставить рекорд — покорить высоту 3200 метров над уровнем моря и зарегистрировать его в Книге рекордов России как самую высокую точку, куда поднялся дом на колесах.
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