Тур по бездорожью
Как проехать по России десять тысяч километров в собственном доме — с приключениями и собакой
Ольга Цынская

Автопутешественник из Москвы Руслан Внедорожный вместе с другом и напарником, джек-рассел-терьером Ричи проехал больше десяти тысяч километров по России в доме на колесах, который построил сам. О необыкновенных приключениях на российском бездорожье Руслан рассказал в интервью РИА Новости.

Я путешествовал в разных домах на колесах (кемперах) и с разными прицепами-домами (караванами).

В обычном доме на колесах есть все — газовая плита, холодильник, кровать и душ с туалетом, — но ты ограничен маршрутами. Для меня самое оптимальное — перемещаться на внедорожнике. Ведь все интересное начинается там, где заканчивается дорога.

Этап строительства дома на колесах
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного

Поэтому в июне 2017 года я начал строить свой внедорожный дом на колесах, оборудовал его всем необходимым для полной автономии. Он построен на 80 процентов из отечественных материалов.

Занимался этим все лето, и рядом постоянно был пес породы джек-рассел-терьер — мой маленький напарник в строительстве, а также штурман и талисман в путешествиях.

К концу августа работы были закончены и мы отправились в пробную поездку. Чувства меня переполняли. Волновался: как себя поведет прицеп? И был бешеный позитив от того, что я это сделал! Мы проехали первую тысячу километров — прицеп отлично показал себя на бездорожье.

Второе испытание было более суровое. Стояла задача отработать методику самоэвакуации без второго автомобиля и второго человека.

Ну а третье — и последнее — испытание проходило прямо на участке около моего дома. Я перебрался жить в прицеп на 15 дней, чтобы понять, где, как и что должно располагаться на шести квадратных метрах. Почти безвылазно находился в прицепе, домой заходил, только чтобы воспользоваться туалетом, душем и взять продукты.

Испытание на жестком бездорожье и отработка методики самоэвакуации.
Испытание на жестком бездорожье и отработка методики самоэвакуации.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Наш лагерь в Верхней Балкарии.
Наш лагерь в Верхней Балкарии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Кабардино-Балкария, ищем место под лагерь в горах.
Кабардино-Балкария, ищем место под лагерь в горах.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Путешествую по горам в поисках места для лагеря. Карачаево-Черкессия.
Путешествую по горам в поисках места для лагеря. Карачаево-Черкессия.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Крутой подъем в горах.
Крутой подъем в горах.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Нагулялись, набегались, отдыхаем в доме на колесах.
Нагулялись, набегались, отдыхаем в доме на колесах.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
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Испытание на жестком бездорожье и отработка методики самоэвакуации.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного

Я понял, что наш дом на колесах готов к настоящему путешествию, в нем есть все необходимое для жизни: полноценный водопровод, современная варочная панель, холодильник, биотуалет и компактная стиральная машинка-автомат. Можно собираться в путь!

Конкретного плана не было. Хотелось видеть перед собой дорогу, испытывать эмоции, получать новые впечатления, заводить новые знакомства, искать приключения.

Накидал в машину и прицеп все, что нужно и не нужно, по принципу «ай, пригодится!». Прицеп был утеплен, но не обшит внутри, и выглядел как строительная площадка. Так, без полноценной кровати и матраца, схватив зимние спальники, мы с Ричи сорвались в дорогу.

Проехали 26 российских регионов, более десяти тысяч километров.

Замерзали, когда заканчивался газ, полтора месяца жили при температуре 10-15 градусов. От газовой плиты на потолке образовывался конденсат, и ночью начинался тропический дождь. Через полтора месяца я стал просыпаться по ночам от боли в суставах.

А однажды мы чуть не сорвались с обрыва высоко в горах.

Путешествие превратилось в гонку на выживание: вечно преследующий холод, тяжелые участки дороги, недосып, но ни разу меня не посетила мысль о том, чтобы развернуться и поехать домой. Вместе с прицепом проходили испытание и мы с Ричи.

Опрокинулся по дороге в Даргавс, пограничники остановились помочь.
Опрокинулся по дороге в Даргавс, пограничники остановились помочь.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Закаляемся с Ричи в горах.
Закаляемся с Ричи в горах.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Утренний марафет в горах.
Утренний марафет в горах.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
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Опрокинулся по дороге в Даргавс, пограничники остановились помочь.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Настоящим открытием для меня стали люди.

В каждом городе мы постоянно с кем-то общались. Нас с Ричи приглашали в гости, кормили, предлагали воспользоваться душем. И с пустыми руками никогда не отпускали: домашняя провизия, варенье, колбаса, подсолнечное масло. Хочу сказать, что мы живем среди замечательных людей — добрых, отзывчивых, искренне желающих помочь.

Гостеприимная осетинка.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Когда ехали вдоль Каспия, неожиданно закончился асфальт и началась дорога по земле — даже не дорога, а просто маршрут в степи.

Встретили КамАЗ без переднего колеса, фуру, застрявшую в грязи. Это походило на дорогу смерти: тут и там — раненые автомобили и безграничная степь. Но это того стоило.

Рассвет мы встретили над Сулакским каньоном, одним из самых живописных и красивейших мест России. Его глубина — почти 200 метров, больше, чем у Гранд-Каньона. А вода в реке такого необычного цвета, что вся эта красота кажется картинкой на рабочем столе ноутбука.

Одна фотография стоила всего маршрута и всех трудностей, которые нам с Ричи достались.

Новый год мы встретили в Северной Осетии.

Местные организовали маршрут по заснеженным перевалам. А когда вернулись, на капоте автомобиля я обнаружил пакет с мандаринами, пачкой печенья, соком и запиской от незнакомого человека. Он от земляков узнал о нашем с Ричи путешествии, принес гостинцы, но нас не застал. На первый взгляд, просто добрая история, но мне она врезалась в память на всю жизнь.

Карачаево-Черкессия.
Карачаево-Черкессия.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Осетия, глаза счастливого человека.
Осетия, глаза счастливого человека.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Генеральная уборка в горах Осетии.
Генеральная уборка в горах Осетии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Тимон и Пумба встретились, они существуют (Осетия, Фиагдон).
Тимон и Пумба встретились, они существуют (Осетия, Фиагдон).
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
В горах Северной Осетии.
В горах Северной Осетии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
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Карачаево-Черкессия.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного

Вот такие люди у нас в стране, искренность и доброта живут в каждом из нас.

В Кабардино-Балкарии мы заехали в горы на высоту 2100 метров и встали там на ночлег.

Хотелось просто уединиться в горах, вдали от городов, навести порядок в нашем доме, перестирать вещи. В день, когда я устроил стирку, к нам спустился с гор всадник с ружьем. Его звали Заур, он рассказал, что слышал о нас и решил узнать, не нужна ли помощь. Запасы воды были на исходе, поэтому я попросил Заура проводить нас к роднику. А потом он пригласил нас в гости. Я расспрашивал про традиции, обряды, хозяева интересовались моими путешествиями.

Гостеприимный Заур, встретившийся на на пути в Верхней Балкарии.
Гостеприимный Заур, встретившийся на на пути в Верхней Балкарии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Наш лагерь в Верхней Балкарии.
Наш лагерь в Верхней Балкарии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Кашара в Кабардино-Балкарии, Верхняя Балкария.
Кашара в Кабардино-Балкарии, Верхняя Балкария.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
Верхняя Балкария.
Верхняя Балкария.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
В горах Верхней Балкарии
В горах Верхней Балкарии
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного
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Гостеприимный Заур, встретившийся на на пути в Верхней Балкарии.
© Фото из личного архива Руслана Внедорожного

Сейчас мы готовимся к новому турне. Девятнадцатого ноября стартуем в путешествие еще по 26 регионам России.

Также планируем поставить рекорд — покорить высоту 3200 метров над уровнем моря и зарегистрировать его в Книге рекордов России как самую высокую точку, куда поднялся дом на колесах.

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