МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге, Нижнем Новгороде, Торжке, Чебоксарах и Миассе пройдут самые интересные события ближайших выходных дней, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство представило лучшие событийные направления для путешествий по России на ноябрьские выходные.

В рейтинг лучших событий выходных, популярных у туристов, входят праздник "День рождения Деда Мороза" в Великом Устюге Вологодской области. Этот праздник состоится уже в двадцатый раз. В программе Дня рождения главного российского Деда Мороза — театрализованное представление, путешествие по тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, игровая развлекательная программа и праздничный фейерверк.

Также в рейтинг вошли: театральный фестиваль "Болдинская осень" в Нижнем Новгороде, этнофестиваль "Кузьминки в Новоторжском кремле" в Торжке Тверской области, оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова в Чебоксарах и праздник открытия зимнего сезона в "Солнечной долине" в Миассе Челябинской области:

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.