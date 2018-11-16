МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Великом Устюге, Нижнем Новгороде, Торжке, Чебоксарах и Миассе пройдут самые интересные события ближайших выходных дней, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило лучшие событийные направления для путешествий по России на ноябрьские выходные.
В рейтинг лучших событий выходных, популярных у туристов, входят праздник "День рождения Деда Мороза" в Великом Устюге Вологодской области. Этот праздник состоится уже в двадцатый раз. В программе Дня рождения главного российского Деда Мороза — театрализованное представление, путешествие по тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, игровая развлекательная программа и праздничный фейерверк.
Также в рейтинг вошли: театральный фестиваль "Болдинская осень" в Нижнем Новгороде, этнофестиваль "Кузьминки в Новоторжском кремле" в Торжке Тверской области, оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова в Чебоксарах и праздник открытия зимнего сезона в "Солнечной долине" в Миассе Челябинской области:
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.
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