В ОАЭ с 18 ноября туристам станет доступен возврат НДС за покупки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Иностранные туристы в ОАЭ с 18 ноября смогут возвращать НДС с покупок, совершенных в четырех тысячах торговых точек Эмиратов. На первом этапе tax free заработает в международных аэропортах Абу-Даби, Дубая и Шарджи, сообщает АТОР.
По информации Федерального налогового управления ОАЭ (FTA), возврат НДС в размере 5% от суммы покупки будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA.
Предполагается, что такая система будет получать данные в режиме онлайн из торговых точек – с кассовых аппаратов, подключенных к интернету и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец. Оператором tax free выбрана компания Planet.
С середины декабря к этому процессу будут подключены все аэропорты, морские порты и сухопутные пункты пропуска всех семи Эмиратов.
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