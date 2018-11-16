Эксперты рассказали, почему на Камчатке медведи поздно впадают в спячку

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали об особенностях поведения бурых медведей.

"За последнее время поступило много вопросов, когда же они уходят в спячку, — пишут эксперты в соцсетях. — Пусковой механизм для залегания в спячку у медведей — это не наличие снега и не низкая температура воздуха, а отсутствие пищи. Пока рыба доступна, медведи продолжают питаться, порой увеличиваясь до очень крупных размеров".

Так, например, происходит на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, где нерест нерки длится с июля по март.

Благодаря почти круглогодичному раздолью некоторые особи впадают в спячку и после Нового года. На территории Кроноцкого заповедника, в местах нереста позднего кижуча, медведи задерживаются до декабря. "Почему кто-то укладывается спать раньше, а кто-то позже? Потому что некоторые просто любят много есть", — поясняют сотрудники заповедника.