Фитнес на борту. Как авиапассажиры разминаются в полете

МОСКВА, 16 ноя — РИА НОВОСТИ. Авиапассажир решил сделать несколько отжиманий во время полета, чем вызвал неодобрение остальных пассажиров, сообщает Travel&Leisure. Авторы видео не называют авиакомпанию, рейс и имя человека.

Долгие перелеты могут вызывать отечность, и врачи рекомендуют разминать ноги во время полета – иногда вставать и прогуливаться по салону. Один из пассажиров устроил в проходе целую тренировку, он отжимался.

Удивленные пассажиры сняли спортсмена на видео и выложили в социальную сеть, где его заметил аккаунт, специализирующийся на роликах, высмеивающих поведение людей в самолетах. Видео набрало более 200 000 просмотров. Комментаторы беспокоятся о гигиене путешественника, ведь пол самолета далеко не стерилен. Другие замечают, что он блокирует проход и мешает перемещаться другим пассажирам и бортпроводникам.

Нашлись и защитники спортсмена, которые заявили, что полноценная тренировка намного полезнее, нежели обычная прогулка до туалета и обратно. "Я не считаю, что нужно позорить человека за его желание заниматься спортом!", — отметил комментатор в социальной сети.