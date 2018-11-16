Объявлены претенденты на звание лучших мест для киносъемок в Европе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Объявлены финалисты премии лучших мест киносъемок в Европе European Film Location Award. В финал прошли 12 претендентов – мест, где снимались фильмы и сериалы в 2017-2018 годах, сообщает "Евро Пульс".
Среди них хорватский остров Вис, где снимали продолжение мюзикла "Мамма Mia!" и Национальный военный музей в форте Сан-Эльмо мальтийской столицы Валетты, где проходили съемки новой экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе".
Кроме того, среди номинантов — долина Велле-де-Каланчи рядом с итальянским городком Баньореджо, где снимали фильм-притчу "Счастливый Лазарь" (недавно он был номинирован на премию Европейской киноакадемии).
Также на приз претендуют национальный парк Тейде на острове Тенерифе (Испания); пустыня Табернас в Альмерии (Испания) – там снимались еще вестерны Серджио Леоне; Михаэлерплац в Вене, озеро Карецца в Италии, историческая часть Инсбрука (Австрия), отель Metropole в Брюсселе, финансовый квартал во Франкфурте-на-Майне (Германия), греческий остров Корфу и утес Прекестулен в одном из норвежских фьордов.
Победитель определится по результатам общественного голосования. До 30 ноября пользователи могут отдать голос за понравившееся место съемки. Среди проголосовавших будет разыгрываться поездка на двоих в локацию, которая окажется победителем по итогам голосования.
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