В Иерусалиме в ноябре и декабре пройдут танцевальные перформансы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В этом году танцевальные перформансы в Музее Израиля в Иерусалиме будут проходить каждый вторник до конца декабря, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Четвертый год подряд Музей Израиля в Иерусалиме организует цикл танцевальных перформансов, основанных на взаимодействии между танцором и предметами искусства, представленными в галерее. Концепция танцевальных композиций 2018 года основана на неразрывной связи между различными видами пластических искусств.

Исполнители, выбранные для участия в этой уникальной форме представления, предложат на суд зрителей танцевальные интерпретации из собственного репертуара. Выступления будут проходить в залах музея, а представленные в них произведения искусства придадут танцам новый смысл.