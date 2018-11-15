В Югре ждут предложений от "ЮТэйр" по развитию авиаперевозок в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа к декабрю 2018 года ожидает от авиакомпании "ЮТэйр" предложений по развитию пассажирских перевозок внутри региона, сообщила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова.

В конце 2017 года глава автономного округа отмечала, что региональные власти совместно с авиакомпанией "ЮТэйр" готовы разработать предложения по развитию пассажирских перевозок на территории Югры.

"Положение дел не ухудшилось в этом отношении. До декабря 2018 года должна быть закончена работа, она простая, линейная. Попросила как обычный человек, пользующийся услугами этой авиакомпании и проживающий в Югре, создать такую маршрутную сеть, которая бы отвечала на запрос каждого человека и максимально большого количества людей независимо от того, где они проживают", — сказала Комарова.

Она уточнила, что только после создания сети можно будет оценить, во сколько обойдется эта идея.

"Сейчас мы на дотирование стоимости билетов выделяем 500 миллионов рублей. Я не считаю, что мы получаем достаточные эффекты для такого рода вложений. Мы не в компанию вкладываем, мы стоимость билета дотируем. Поэтому когда мы получим такой запрос, мы с вами оценим его. Тогда будем принимать решение: идем мы на это или нет в полном объеме или, может, эту сетку немного поправим, но тоже пойдем", — отметила губернатор Югры.

Глава региона не исключила, что подобная система в случае внедрения может стать моделью для развития внутрирегиональных авиаперевозок и в других субъектах Российской Федерации.

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