В США 88% авиапассажиров когда-либо провозили на борту запрещенные предметы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Служба безопасности на транспорте не может остановить 88% авиапассажиров, которые везут с собой запрещенные предметы, будь то наркотики или оружие, сообщает Travel Daily News.

Большинство путешественников прекрасно знает, что можно, а что нельзя перевозить в самолете. Но некоторые из них готовы рисковать и проносить на борт запрещенные предметы.

Так, 1100 пассажиров были опрошены одной из американских чартерных авиакомпаний. На вопрос о том, провозили ли они запрещенные вещества на борту, 88% ответили утвердительно.

Марихуана стала самой популярной контрабандой – ее хоть раз в жизни везли в багаже 36,7% мужчин и 22,8% женщин. Второй по популярности ответ — рецептурные лекарства. Пассажиры знали, что на их перевозку нужно разрешение, но взяли с собой медпрепараты, не оформив их должным образом. Провоз в багаже оружия и боеприпасов (сюда же входят, например, ножи) — третий по популярности ответ.

Еще респондентов спросили, зачем они решили нарушить закон, 22,6% людей ответили, что сделали это, поскольку не смогли бы достать запрещенный предмет в том месте, куда они летели.