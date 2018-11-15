Российский вейкбордер прокатился по леднику в Гренландии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вейкбордер из России Никита Мартянов принял участие в съемках необычного фотопроекта, для которого несколько дней катался в Гренландии при предельно низких температурах, сообщает Daily Mail.

28-летний спортсмен выполнял на камеру трюки, прыжки и перевороты в районе города Илулиссат на западном побережье Гренландии. По словам Никиты, в таком спорте не обойтись без падений, и с высоты в два-три метра они болезненны и не проходят без последствий.

"Несмотря на трудности, в целом проект свелся к демонстрации красивого катания в тяжелых условиях", — сказал спортсмен.

Вейкбординг – вид спорта, который сочетает в себе элементы сноубординга, скейтбординга и серфинга одновременно.