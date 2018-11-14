В Ирландии турист спас тонувшего человека

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Климент Тан – молодой офицер Военно-Морского флота Сингапура прогуливался по ночному Дублину и увидел человека, упавшего в реку Лиффи с моста. Недолго думая, он прыгнул в ледяную воду и спас утопающего, сообщает Buzz.ie.

Офицер прибыл в Дублин на выходные, чтобы навестить друга. Вечером он пошел в город и увидел сидящего человека на мосту О`Коннелл. Внезапно мужчина потерял сознание и упал в воду. Люди, видевшие падение, думали, что человек дурачится или шутит. Когда очевидцы поняли, что он потерял сознание и плывет по течению, они начали звать на помощь. Тогда Тан, который в юношестве профессионально занимался водным поло, снял пальто, прыгнул в реку и вытащил человека из воды.

"Я принял это решение за долю секунды, потому что он был без сознания, и я боялся, что он может утонуть. Я сделал это, не задумываясь", — сказал Тан.

Турист сумел транспортировать спасенного к берегу. Они дождались бригаду спасателей, которые оказали пострадавшему необходимую помощь.