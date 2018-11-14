Сочи и Крым оказались популярнее Антальи на ноябрьские праздники

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы на ноябрьских праздниках, сообщает пресс-служба авиахаба.

В первую пятерку востребованных российских направлений вошли Симферополь и Сочи, куда отправились по 15,6 тысячи человек, Санкт-Петербург – 14 тысяч человек. В Краснодаре побывали 10 тысяч человек, а в Новосибирске 9,4 тысячи человек.

Наибольший прирост по сравнению прошлогодними ноябрьскими праздниками продемонстрировали Сочи (пассажиропоток вырос на 41,8%) и Краснодар (на 16%).

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, которую выбрали 14 тысяч человек, и Дубай, где побывали 11 тысяч человек. В пятерку лидеров также вошли Минск, Ереван и Мюнхен.