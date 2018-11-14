Алтайский край официально откроет зимний турсезон 1 декабря

БАРНАУЛ, 14 ноя — РИА Новости. В Барнауле и городе-курорте федерального значения Белокуриха готовятся принимать горнолыжников и сноубордистов. Зимний турсезон в регионе официально стартует 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В Барнауле оснеживают склоны на горнолыжном комплексе "Авальман", один из склонов откроют уже 16 ноября. В Белокурихе готовят горнолыжные трассы комплекса "Благодать". Официальный старт сезона на федеральном курорте приурочат к празднику "Алтайская зимовка".

В 2018 году праздник "Алтайская зимовка" состоится 1-2 декабря. Основной площадкой впервые станет туркомплекс "Бирюзовая Катунь". Праздник проводят по инициативе и при поддержке региональных властей уже в пятый раз. "Алтайская зимовка" считается стартом зимнего туристического сезона в Алтайском крае, подчеркнули в правительстве региона.

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