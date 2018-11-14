На лыжи — в купальниках. Сочи активно готовится к зимнему сезону

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Через месяц на курортах Красной Поляны в Сочи открывается зимний сезон. Как готовятся к приему горнолыжников и сноубордистов, какой транспорт самый безопасный и зачем кабинам подъемников броня — в материале РИА Новости.
Подъемник-рекордсмен
Курорты Красной Поляны гордятся своими канатками. Некоторые из них — рекордсмены. Например, "3S", которая начинается от станции "Альпика", — одна из самых длинных и быстрых в мире. В ее кабины с панорамными окнами помещаются до 30 человек.
Таких кабин 41, но на линию можно вывести и меньше — в зависимости от потребности. "Сейчас они находятся на подземной парковке, куда их доставили на специальном лифте", — рассказывает эксперт по канатным дорогам Евгений Коновалов. Он поясняет: сам лифт — сквозной, люди по нему выходят со станции, даже не замечая, что это за сооружение.
Эта дорога позволяет увидеть практически всю Красную Поляну. Путь проходит и над ущельем глубиной 174 метра.
Эксперт пояснил, что всего в мире 17 дорог такого типа, и две из них — в России, на курортах Сочи.
Кабины еще одной канатной дороги в Сочи сделали бронированными, так как маршрут проходит над стрельбищем, где тренируются биатлонисты. Это сократило вместимость кабины с восьми до шести человек.
Профилактика и тормоза
Евгений Коновалов говорит, что канатные дороги — самый безопасный транспорт в мире. Постоянный контроль, замена деталей — в соответствии со списком обязательных работ. Раз в месяц — визуальный осмотр конструкций.
Рассчитывают и коэффициент случайностей, детали заказывают заранее, чтобы подъемники не простаивали из-за поломок. Демонстрируя канатку журналистам, даже специально создали аварийную ситуацию. "Сначала система тормозит двигателем, а когда она почти остановилась, подключаются тормоза", — уточняет эксперт.
По его словам, на эвакуацию людей, если подъемник вдруг остановился, отводится четыре часа, но на большинстве канатных дорог Красной Поляны время в регламенте — один час.
BoogelWoogel в купальниках
Пока специалисты проверяют канатные дороги, на всех курортах Красной Поляны активно готовятся к праздникам и спортивным событиям. Заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сообщил, что открытие горнолыжного сезона намечено на 14 декабря — тогда туристы смогут опробовать трассы. А праздник в честь начала катания состоится неделей позже — 22 декабря.
Развлекательную программу в новом году откроет фестиваль Live Fest 2019, который пройдет с 4 по 7 января. Среди других ярких событий сезона — Кубок мира в скоростном спуске и супергиганте среди женщин. Соревнования состоятся 2-3 марта на олимпийской трассе.
Кроме того, ожидаются традиционные мероприятия: открытие сноупарка на высоте Роза-1600 и карнавал BoogelWoogel. Пара тысяч любителей катания приедут на курорт, чтобы устроить массовый спуск по трассам в плавках и купальниках.
Параплан и баня
"Уже в ноябре на курорте ГТЦ "Газпром" включают снегогенераторы, — рассказывает Екатерина Черненко, менеджер по специальным проектам курорта. — Искусственный снег помогает естественному природному создать "подушку" — необходимый на всех трассах нижний слой".
Несколько лет здесь практикуют тестовые катания. Часть трасс открывают в начале декабря по пятницам, субботам и воскресеньям.
На склоне "Альпика" откроются трассы, которые работали в прошлом году. Есть там и необычные развлечения: полеты на параплане и самая высоко расположенная баня в России — на 2256 метрах, с панорамными окнами и видами на Кавказские горы.
На лыжи — уже в ноябре
На курорте "Горки Город" предполагают, что сезон начнется в конце этого месяца.
Так, 15 ноября планируется открытие канатных дорог с отметки 540 метров до вершины — 2200 метров над уровнем моря. К этому же моменту закончатся работы на канатных дорогах зоны "Цирк-2" и "Цирк-3".
В этом году откроются новые трассы, а также будет восстановлена синяя. По сообщению пресс-службы курорта, уже сформирован собственный штат инструкторов для обучения и взрослых, и детей. Запустят новые тюбинговые трассы разного уровня сложности, продолжит работу хаски-центр.
Пора покупать ски-пассы и бронировать отели
На всех курортах Красной Поляны предупреждают, что с бронированием на предновогодние и новогодние даты стоит поторопиться.
К примеру, загрузка отелей на 22 декабря — 70%. На новогодние каникулы в отеле, расположенном на высоте 1389 метров, в непосредственной близости от горнолыжных трасс, осталось очень мало номеров.
При этом еще есть возможность приобрести ски-пассы с хорошими скидками, достигающими до конца ноября 30%.
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